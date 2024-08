Klötze. - „Da siehst du gar nix“, empörte sich ein Einwohner bei der jüngsten Sitzung des Wenzer Ortschafsrates. Der ältere Herr meinte die Gabelung von L 20 und L 22 am Ziss bei Klötze. Er beschrieb, wie vorsichtig man als Autofahrer an der Kreuzung sein müsse. „Das ist ein sch... Gefühl, links nach Wenze abzubiegen“, wurde er deutlich. Denn durch die Bäume und Sträucher am rechten Straßenrand sei die Kurve aus Richtung Klötze kommend nicht einsehbar, zumindest in den Sommermonaten. Der starke Bewuchs verhindere den Überblick. Es blieben nur zwei Möglichkeiten: Wer bereit ist, ins Risiko zu gehen, biegt sozusagen im Blindflug nach Wenze ab. Wer hingegen sicher sein will, dass aus Richtung Kusey kein Gegenverkehr kommt, müsse sich ganz behutsam immer weiter vortasten, um endlich freie Sicht zu haben. „Ich halte immer an“, erzählte der Mann und räumte ein, sich an der Kreuzung stets unwohl zu fühlen. Zumal er nie wisse, ob die Verkehrsteilnehmer hinter ihm auch rechtzeitig bemerken, dass er gestoppt hat. Ansonsten käme es zum Auffahrunfall. Gerne würde er sich weiter vorbeugen und zur Seite schauen können. Doch im Alter gehe das nichts mehr so leicht.

