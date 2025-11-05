Dörfer sind das Sinnbild für Harmonie und Zusammenhalt. Zumindest war das früher so. Und heute? Gibt es dieses Miteinander noch? Vier Ortsbürgermeister nehmen Stellung.

Geht der Zusammenhalt in den Dörfern rund um Klötze verloren?

Allen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt sie noch, die Kinder, die sich im Wald eine Butze bauen.

Klötze. - Früher war alles besser, heißt es oft. Man arbeitete zusammen, man feierte zusammen. Es brauchte nur jemand mit der Bierflasche klimpern – und schon kamen die Nachbarn. Keiner war allein. Man kannte jeden beim Namen. Bei diesen Worten kommen einem sofort Dörfer in den Sinn. Bilder von früher. Aber wie ist es heute? Gibt es diesen dörflichen Zusammenhalt noch oder kocht jeder sein eigenes Süppchen ? Die Volksstimme hörte sich in vier Dörfern um.