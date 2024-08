Große Freude über die Zuckertüte - auch in der Purnitz-Grundschule Klötze

Klötze - Ws für ein aufregender Tag für die 48 Mädchen und Jungen, die Sonnabend an der Purnitz-Grundschule in Klötze eingeschult wurden. Schick angezogen trugen sie zum ersten Mal stolz ihren Schulranzen. Nach der freundlichen Begrüßung durch Schulleiterin Dana Saalfeld und dem tollen Programm der Großen bekamen sie im Beisein ihrer Familien die ersehnten Schultüten überreicht (hier Erwin Fricke).

Was da alles drin war, konnten die Steppkes zu Hause ganz in Ruhe erkunden, nachdem sie mit ihren Klassenlehrerinnen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM) die erste – verkürzte – Unterrichtsstunde erlebt hatten.

Die 48 Abc-Schützen sind genau hälftig aufgeteilt. 24 lernen in der Klasse 1a mit Klassenlehrerin Sabine König, die zum letzten Mal in ihrer Berufslaufbahn eine erste Klasse übernimmt. Die anderen 24 Kinder lernen in der 1b mit Lehrerin Anita Becker. Korinna Beneke und Birgit Kopatz stehen den Kindern als PM zur Seite.