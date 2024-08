In Klötze wurde die Wiedereröffnung des Waldbads mit einem unvergesslichen Festwochenende gefeiert. traditionelle Neptuntaufe sorgte nicht nur für großes Gelächter.

Klötze. - Es war ein Fest, wie es im Buche steht, das am Wochenende in Klötze im Waldbad gefeiert wurde. Zur feierlichen Wiedereröffnung nach zweijähriger Schließungs- und Bauzeit hatte ein Verbund aus Partnern von Stadtverwaltung, Wasserwacht, Vereinen und Einrichtungen der Stadt einen Erlebnistag für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Und der hatte für alle – von den Enkeln bis zu den Großeltern – jede Menge zu bieten, allein schon durch die sanierte Beckenlandschaft, in der nach Herzenslust geschwommen, geplanscht und getobt werden konnte.