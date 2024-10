Auf der östlichen Seite der Straße Am Dornbusch in Winterfeld erstreckt sich zur Zeit noch Acker. Demnächst werden hier auf circa einem Hektar Fläche Bauplätze ausgewiesen.

WINTERFELD. - Bauplätze sind in Winterfeld rar. Während im Mischgebiet an der Bundesstraße 71 keine Parzellen mehr für Wohnbebauung zur Verfügung stehen, werden die übrigen drei Flächen im Ort von ihren Eigentümern selbst benötigt. Doch entlang der Straße Am Dornbusch, am östlichen Ortsrand, tun sich für Bauwillige neue Perspektiven auf. Ein circa einen Hektar großes Areal auf der östlichen Straßenseite wird künftig zum Baugebiet. Dem Bebauungsplan hat der Gemeinderat mit fünf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen endgültig zugestimmt.