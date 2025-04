Haus nach Unfall beschädigt Gülletrecker hinterlässt Trümmerfeld auf 50 Meter Länge

Der Spritzarm eines Gülletreckers hat sich in voller Fahrt selbstständig gemacht und das Haus von Familie Lemme in Mellin beschädigt. Das weckt böse Erinnerungen an zwei weitere schwere Unfälle an gleicher Stelle.