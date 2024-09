auf der Suche nach geeigneten Winterquartieren sitzen sie im Herbst in teils großen Schwärmen auf Balkongeländern, Hauswänden und Pflanzen – Marienkäfer. Doch in diesem Jahr bleiben die Glücksbringer bei mir aus. Dafür hat sich anderer unerwarteter Besuch niedergelassen.

Gruppenweise besetzen Stinkwanzen die sonnigen Plätze an der Hauswand und dem Fenster. Auch in Wohnungen treten sie auf und hocken an den Wänden. Nur manchmal schwirren sie mit lautem Brummen durchs Zimmer. Wer nun seine Wäsche auch im Herbst außerhalb der eigenen vier Wände trocknen möchte, dem sei dringend davon abgeraten.

Eine einzige Wanze auf einem Wäschestück, reicht aus, um das Waschergebnis zunichtezumachen. Denn Stinkwanzen versprühen ein unangenehmes Sekret, wenn man ihnen zu nah kommt. Hier hilft nur das erneute Waschen. Vor allem können auch im Freien getrocknete Socken ungebetene Gäste beherbergen. Das ist besonders eklig, wenn es erst beim Anziehen bemerkt wird.

Was der Tag bringt

Vortrag: Heute um 18.30 Uhr beginnt im Magdeburger Dom ein Vortrag mit dem Titel „Die Reformationsfrage einmal anders gestellt: Johann Tetzel - Auslöser der Reformation?“ statt. Der Historiker Frank W. Ermer, Vorsitzender des Heimatvereins Havelberg, wird in seinem Vortrag auf die Rolle Johann Tetzels in der Reformationsbewegung eingehen.

Kriminalfälle: Der Strafverteidiger Alexander Stevens und der Journalist Constantin Schreiber gehen gemeinsam auf Crime-Tour durch Deutschland. In ihrem Live-Programm „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ beleuchten sie reale Kriminalfälle, die oft unerwartete Wendungen und ungewöhnliche Motive enthalten. Heute gastieren sie ab 20 Uhr im Amo, Erich-Weinert-Straße 27. Beginn ist um 20 Uhr.

Kabarett: „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ wird heute um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, gegeben. Tobias Hengstmann ist hier in seinem zweiten Soloabend zu erleben. Der Kabarettist thematisiert Politik und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben. Mit einer Mischung aus Unsicherheit, Zuversicht und Humor gelingt es Hengstmann, die Herausforderungen des Alltags humorvoll zu kommentieren.