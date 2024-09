Hundeangriff in Kusey

Ein Listenhund der Rasse American Staffordshire-Terrier. Augenzeugen zufolge hat ein ähnliches Tier in Kusey ein Kind angegriffen.

Klötze. - Mit seinen 83 Jahren hat der Kuseyer Günter Truthe schon einiges erlebt. Doch was er am vergangenen Donnerstag (29. August 2024) von seinem Balkon an der Bahnhofstraße aus mit ansehen musste, wird er nie wieder vergessen. Truthe war Augenzeuge, als ein neunjähriges Mädchen von einem Hund gebissen und schwer verletzt wurde.