Ein Teil der Schützenstraße in Klötze ist zu einem beliebten Treffpunkt für Hundebesitzer geworden. Wände und Türen sind regelmäßig vom Hundekot beschmutzt.

Hundekot verärgert Anwohner in Klötze

Einige Tierfreunde stehen in der Kritik

Birgit Strelow (links) und Cornelia Riebe ärgern sich über die Ignoranz mancher Hundebesitzer, die die Kothaufen ihrer Tiere einfach auf der Straße liegen lassen. Die Schilder in den Fenstern scheinen nicht auszureichen, um die Gassi-Geher für das Problem zu sensibilisieren.

Klötze. - „Gönnen Sie Ihrem Hund doch mal eine Abwechslung: Lassen Sie Ihn vor Ihre eigene Tür kacken!“ Schilder mit genau diesem Spruch stecken hinter Fensterscheiben in Wohn- und Geschäftshäusern, wie zum Beispiel der Eisdiele, am Anfang der Schützenstraße in Klötze. Der Grund dafür ist haarsträubend.