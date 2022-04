Hygienemängel? Altmarkkreis schließt kurzzeitig Klötzer Gaststätte

Klötze - Der Braunschweiger Hof, gelegen an der Neustädter Straße 49, ist wohl jedem Klötzer ein Begriff. 1835 gegründet, gehört das Haus zu den ersten Adressen in der Stadt. Seit 1936 wird das Hotel-Restaurant von Familie Hilmer geführt, mittlerweile in vierter Generation. Seit einigen Jahren ist Lars Hilmer der (Küchen-) Chef und kreiert, so steht es auf der Homepage, „aus frischen regionalen Zutaten altmärkische Küche mit Pfiff“. Mehrere tage lang blieb die Küche allerdings kalt.