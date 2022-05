In Klötze gehen sich zwei Jugendweihe-Veranstalter aus dem Weg

Ihren großen Tag haben Mädchen und Jungen aus dem Altkreis Klötze am kommenden Sonnabend. Dann feiern sie ihre Jugendweihe. Das Besondere: Es gibt gleich zwei Festveranstaltungen - von unterschiedlichen Anbietern. Warum ist das so?

Feierstunde auf der großen Bühne: Im Klötzer Altmarksaal finden am kommenden Sonnabend wieder Jugendweihe-Feierstunden statt. Geplant sind drei Durchgänge, Veranstalter ist der Klötzer Jugendweiheverein. Gefeiert wird an dem Tag auch im Immekather Saal. Dort lädt der Landesverband ein.

Klötze/Immekath - Zwei Veranstalter, zwei Jugendweihen in Klötze und in Immekath. Erstmals machen sich zwei Anbieter Konkurrenz. So sehen das die Verantwortlichen.