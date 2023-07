Frühstücken und Mittagessen gehen ist in Klötze seit der Schließung von Menü Wille im September des Vorjahres nicht ganz einfach. Doch seit fast zwei Wochen gibt es mit dem Imbiss auf dem Gelände Firma Beto-Holz an der Schützenstraße eine neue Möglichkeit für eine schnelle Mahlzeit.

In Klötze gibt es die Bratwurst gegen den Hunger

Verena Tillmanns bedinet die Gäste im neuen Imbiss bei der Firma Beto-Holz in Klötze an der Schützenstraße.

Klötze - Verena Tillmanns hat gut zu tun, wenn sie um 8.30 Uhr den Imbiss öffnet. Da stehen schon die ersten Kunden vor ihrem Fenster und wollen etwas zum Frühstücken kaufen. Der „Neuling“ befindet sich auf dem Gelände der Firma Beto-Holz an der Klötzer Schützenstraße.

„Wir hatten noch nicht geöffnet, da kamen die ersten Kunden schon“, berichtet Beto-Holz-Juniorchef Tobias Friedrichs. Als am 6. Juli die Fenster für die Öffentlichkeit aufgingen, war der Andrang groß. „In der Vorwoche war die beliebte Erbsensuppe innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. In der kommenden Woche werden wir die doppelte Menge kochen“, war die Reaktion von Verena Tillmanns, die durch die Imbisseröffnung einen neuen Job gefunden hat. Diesen macht sie sehr gerne und ist dabei voll in ihrem Element, wenn sie der Kundschaft etwas zum Frühstück oder zum Mittag anbieten kann. Dabei gibt es jeden Tag von Montag bis Freitag ein Tagesgericht. Die Palette ist reichhaltig und reicht von Erbsensuppe über Gulasch bis zur Soljanka. Leckerere Thüringer Bratwurst, die aus Apolda angeliefert wird, wie Tobias Friedrichs anmerkt, steht ebenfalls auf der Speisekarte. Auch Bockwurst aus Trippigleben wird angeboten.

Regionale Produkte

„Wir wollen regionale Produkte anbieten und damit die heimische Wirtschaft stärken“, betont Tobias Friedrichs. Deshalb kommt der Großteil der angebotenen Lebensmittel auch aus der Altmark.

Neben der Bratwurst und Bockwurst können sich die Kunden auch an leckeren Frühstücksbrötchen sowie Currywurst mit und ohne Pommes stärken. Backfisch und Leberkäse im Brötchen, Hotdog sowie Chili con Carne stehen ebenfalls auf der Karte am Imbiss, den die Firma aus Holz selbst gebaut hat. Dabei schlug der Juniorchef gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn das Holzhaus ist ein Musterbau für Interessenten, die sich solch ein Häuschen in den Garten oder woanders hinstellen wollen.

Das neue Angebot versorgt seit zwölf Tagen die Kundschaft mit schmackhaften und preiswerten Gerichten. Sehr zur Freude von Einheimischen und besonders für die Handwerker in der Stadt und der Region. Verena Tillmanns freut sich zudem über Rentner, die gerne mit einem Topf kommen und sich die angebotenen Suppen einfüllen lassen.

Keine Alternative

Mit der Imbisseröffnung hat Tobias Friedrichs eine Marktlücke in Klötze entdeckt. Denn seit dem Aus von Menü Wille im September 2022 war die Frühstücks- und Mittagsversorgung deutlich komplizierter geworden, weil es keine echte Alternative gab. Mit dem Beto-Holz-Imbiss hat sich die Situation deutlich entspannt. Nach nur wenigen Tagen kann sich Verena Tillmanns bereits über einen großen Kundenstamm freuen.

„Wir hatten die Idee, der Region etwas zu geben. Dabei wollten wir mit dem Imbiss auch den Kunden nach dem Besuch bei uns zum Verweilen mit einem Getränk und einer Mahlzeit einladen. Aber wir wollten auch eine Imbissmöglichkeit für unsere Mitarbeiter schaffen“, begründet Tobias Friedrichs die Eröffnung.

Da der Imbiss an der Schützenstraße über Parkplätze verfügt, hat sich die neue Anlaufstelle für Hunger und Durst schon herumgesprochen. Handwerker und andere Berufsgruppen treffen sich seit dem 6. Juli schon fast täglich dort. Denn von 8.30 bis 13.30 Uhr ist der Imbiss während der Arbeitswoche geöffnet.

Wenn mal alle Plätze um die Stehtische in der Frühstücks- und Mittagszeit vergeben sind, kann die Kundschaft das Essen auch eingepackt zur Arbeit oder nach Hause mitnehmen.