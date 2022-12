In Klötze ist die Nordmanntanne der Renner

Die Nordmanntanne wird auch in diesem Jahr wieder in den altmärkischen Wohnzimmern als Weihnachtsbaum stehen. Denn der Baum ist bei den Einheimischen der absolute Renner.

Klötze - Stefan Schwarz aus Siedengrieben ist eine Ausnahme, was den Weihnachtsbaumkauf in diesem Jahr betrifft. Der junge Mann war am Wochenende mit seinen beiden Söhnen Lasse und Malte sowie seiner Frau Viktoria zum Baumschlagen auf die Plantage an der Jagdhütte Döllnitz gekommen, um einen Baum zum Fest zu besorgen. Er entschied sich mit der Familie für eine Küstentanne.