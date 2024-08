Die Gemeinde hat das Gerät gekauft, das in wenigen Tagen eintreffen und installiert werden soll. Angesichts der drohenden B 248-Umleitung durch den Ort fordern die Einwohner aber weitere Maßnahmen, etwa Tempo 30 für Lkw.

In Nettgau wird bald per Smiley „geblitzt“

Eine ähnliche Tempomesstafel, wie sie zur Jahreswende probeweise vom Kreis aufgestellt wurde, soll künftig in Nettgau installiert werden.

NETTGAU. - Eine gute Nachricht hatte Jübars Bürgermeister Carsten Borchert während der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates für die Nettgauer parat: Die von den Einwohnern seit Langem gewünschte Tempomesstafel soll noch in diesem Monat kommen und an der Ortseinfahrt installiert werden. „Sie wird zwischen dem 5. und 8. August geliefert“, kündigte der Ortschef an.