René Schneider bleibt Vorsitzender vom Kulturklub Drömling. Ramona Lessing ist neu im Vorstand dabei. Zahlreiche Veranstaltungen in diesem Jahr vorgesehen.

Der neue Vorstand vom Kulturklub Drömling (von links): Ramona Lessing, René Schneider, Karin Riemann (scheidet aus), Raimund Berndt, Brigitte Lukasevskis und Mirco Riemann. Er möchte in diesem Jahr in jedem Monat eine Veranstaltung organisieren.

Kunrau. - Jeden Monat möchte der neu gewählte Vorstand des Kulturklubs Drömling eine Veranstaltung ausrichten. Ob im Kunrauer Schlosskeller oder im Garten vor dem historischen Gebäude sowie in Brome - der Klub plant künstlerische Unterhaltungen für die Menschen in der Region. Das ist das Ergebnis der Jahreshauptversammlung am Freitag. Im elften Jahr des Bestehens steht René Schneider weiter den aktuell 72 Mitgliedern vor. Als Stellvertreter wurde Raimund Berndt im Amt bestätigt, ebenso wie Schatzmeisterin Brigitte Lukasevskis und der zweite Schatzmeister Mirco Riemann. Für Karin Riemann ist Ramona Lessing neu als Schriftführerin im Vorstand dabei.