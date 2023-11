Wirtschaft in der Altmark

Foto: Hofladen Just

Der Hofladen, den zuerst Jürgen (von rechts) und Ilona Milbrodt und danach Stefanie und Sebastian Just in Jeeben führten, schließt zum Jahresende endgültig seine Pforten.

JEEBEN. - Gerüchte gab es schon lange, doch jetzt ist es offiziell: Der Hofladen in Jeeben, in dem seit mehr als 20 Jahren Obst, Gemüse und regionale Produkte verkauft werden, schließt zum 30. Dezember. „Aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen“, wie Stefanie Just, die den Laden gemeinsam mit Ehemann Sebastian nach der Übernahme von ihren Eltern Ilona und Jürgen Milbrodt betreibt, der Volksstimme erzählte.