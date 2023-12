Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

JÜBAR. - Der lang gehegte Wunsch der Gemeinde Jübar nach straßenbegleitenden Radwegen zwischen den einzelnen Ortsteilen könnte ausgerechnet im Zuge der geplanten Errichtung der Energieregion Jübar in Erfüllung gehen. Einer der Partner des Projekts, für das sich mehrere Investoren zusammengetan haben, ist schließlich das Bad Saarower Start-up-Unternehmen 22. Train Path GmbH. Das hat etwa eine Million Kilometer stillgelegter Bahntrassen in den neuen Bundesländern erworben und plant dort die Errichtung von Radwegen in Kombination mit Solaranlagen. Pilotvorhaben in der Altmark ist die alte Bahnstrecke von Kalbe nach Badel.