Der Apfel fällt nich weit vom Stamm: Vater Matthias und Tochter Anna Neitzel begeistern sich für das Arbeiten mit und in der Natur. Sie haben auch sonst einige Gemeinsamkeiten.

Junge Frau aus Klötze führt sogar Bullen an der Nase herum

Klötze/Immekath. - „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der immer dann verwendet wird, wenn Kinder ähnliche Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Vorlieben an den Tag legen wie ihre Eltern oder Großeltern. Und nicht nur das. Mitunter bewegen sich Kinder auch beruflich oder in ihrer Freizeit in den Fußspuren ihrer Eltern. Das trifft auch auf Anna und Matthias Neitzel aus Immekath zu. Sie verbindet Beruf und Hobby.