Eine Neunjährige wurde in Kusey von einem Kampfhund gebissen. Ihr geht es besser. Ihre Familie dankt den rumänischen Männern, die einschritten.

Schwere Attacke in Kusey

Nadine Osbar ist heilfroh, dass ihre Tochter Ylvie Schultz, die am 29. August von einem Kampfhund attackiert wurde, überlebt hat.

Kusey. - Den 29. August 2024 wird Ylvie Schultz vermutlich ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. An diesem Tag wurde das Mädchen in Kusey von einem Kampfhund gebissen. Das Ereignis sorgte überregional für Schlagzeilen. Und um Ylvies Gesundheitszustand rankten sich Gerüchte wie Efeu um einen Baum. Die gute Nachricht zuerst: Ihr geht es gut. Sehr gut sogar. Am Mittwochabend war die Neunjährige zu Gast im Ortschaftsrat. Denn die Familie wollte Danke sagen.