Nach den Vorfällen in Magdeburg und München wird der Tulpensonntagsumzug in Klötze unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Zur Absicherung soll in Klötze am Sonntag ein Fahrzeug vor dem Tulpensonntagsumzug fahren und eines dahinter.

Klötze. - Die Amokfahrten von Magdeburg (20. Dezember) und München (13. Februar) sind allen noch in schlechter Erinnerung. In beiden Fällen war ein Mann mit einem Auto in eine ahnungslose Menschenmenge gerast. Insgesamt starben acht Menschen, 338 wurden verletzt. In manchen Orten wurden deshalb die Karnevalsumzüge abgesagt, in anderen Orten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Und in Klötze?