Thomas Korell von der rechtsextremen AfD ließ miteiner entsprechenden Aussage im Hauptausschuss aufhorchen. Doch es gibt Entwarnung: Die Polizeipräsenz in Klötze ist nicht gefährdet, erfuhr die Volksstimme.

Die Außenstelle des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel an der Breiten Straße in Klötze.

Klötze. - Der Streifendienst ist für die Polizei das A und O. Meist im Auto, aber auch mal zu Fuß sind die Beamten unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Allein schon durch ihre Präsenz wird den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Folglich wäre es fatal, wenn es keinen Streifendienst mehr geben würde. Doch genau das, so sagte Thomas Korell (AfD) bei der Sitzung des Klötzer Hauptausschusses, „ist mir zu Ohren gekommen“.