Vor einigen Tagen hat in Zerbst ein Parteitag zur Gründung eines eigenen Stadtverbandes der AfD stattgefunden. Während der Sitzung wurde auch ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 12. April gewählt, was am Ende in einem folgenschweren Streit endete.

Zoff bei der Zerbster AfD nach Kandidatenkür: Stadtratsfraktion spaltet sich in zwei Lager

Zerbst - Die Zerbster AfD hat seit dem 16. Januar einen eigenen Stadtverband. „Hintergrund für die Gründung waren die in den vergangenen Monaten gestiegenen Mitgliederzahlen, sowie der Wunsch nach einer stärkeren organisatorischen Struktur auf Stadtebene“, schreibt Kreisvorsitzender Daniel Roi in einer Pressemitteilung. Roi hatte den Gründungsparteitag selbst geleitet, der mit einem Eklat endete.