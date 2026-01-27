Nach Ausbruch in Möckern Geflügelpest: Zerbster Orte in Überwachungszone
Die Vogelgrippe ist in einem Ortsteil der Gemeinde Möckern ausgebrochen. Das bringt Schutz- und Überwachungszonen mit sich. Unter anderem liegen im Bereich Zerbst Deetz und Nedlitz in dieser Zone und weitere Orte.
27.01.2026, 16:51
Deetz/Nedlitz - Gerade erst wurde die Schutzzone um Reuden aufgehoben, die wegen der Geflügelpest ausgerufen wurde, nun ist ein anderer Teil von Zerbst zumindest in einer Überwachungszone - denn in einem Betrieb in Rottenau in der Einheitsgemeinde Möckern ist jetzt die Geflügelpest ausgebrochen.