Die Vogelgrippe ist in einem Ortsteil der Gemeinde Möckern ausgebrochen. Das bringt Schutz- und Überwachungszonen mit sich. Unter anderem liegen im Bereich Zerbst Deetz und Nedlitz in dieser Zone und weitere Orte.

Von Arlette Krickau 27.01.2026, 16:51
Deetz/Nedlitz - Gerade erst wurde die Schutzzone um Reuden aufgehoben, die wegen der Geflügelpest ausgerufen wurde, nun ist ein anderer Teil von Zerbst zumindest in einer Überwachungszone - denn in einem Betrieb in Rottenau in der Einheitsgemeinde Möckern ist jetzt die Geflügelpest ausgebrochen.