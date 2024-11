Aus Sicherheitsgründen wird die Stadtwirtschaft den Weihnachtsbaum in diesem Jahr nicht an der Innenstadt-Kreuzung aufstellen. Der neue Standort ist vor dem Klötzer Rathaus.

Keine Tanne am Klötzer Stammplatz mehr

Klötze. - Auf den riesigen Weihnachtsbaum auf dem Lidl-Parkplatz an der Eckkreuzung Salzwedeler Straße/Bahnhofstraße müssen die Einheimischen und ihre Gäste in diesem Jahr und auch in Zukunft verzichten. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Kleine auf Volksstimme-Nachfrage. Dennoch können sich die Klötzer wieder mit zwei beleuchteten Bäumen auf das Heilige Fest einstimmen.