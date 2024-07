Klötze/Leipzig/Burg. - Am 29. Januar wurde der Klötzer Tino B. vom Landgericht wegen Mordes an seiner 19-jährigen Geliebten Kezhia H. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 45-Jährige die junge Frau heimtückisch erstochen hatte. Die Verteidigung hatte daraufhin Revision eingelegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.