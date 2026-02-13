Kfz-Mechatronikerin in Autowerkstatt Als einzige Frau unter 13 Männern: "Ich hab’s überlebt"
Bei Mazda Meyer in Klötze ist Anna Rauch die einzige Frau. Die 21-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin abgeschlossen – und ist damit eine Pionierin in der Werkstatt.
Aktualisiert: 16.02.2026, 12:32
Klötze. - Ein bisschen Öl an den Händen macht Anna Rauch überhaupt nichts aus. Während andere in ihrem Alter gerne in die Disko gehen, schraubt sie lieber an Autos herum. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich. Die 21-Jährige hat als Kfz-Mechatronikerin ihren Traumjob gefunden.