Eltern und erkrankte Kinder in Klötze und Umgebung können weiter auf zwei Kinderärztinnen bauen. Sie ziehen innerhalb Klötzes um.

Kinderärztinnen bleiben in Klötze

Klötze. - Kartons und blaue Säcke stapeln sich in den Räumen. Die Regale und Schränke werden leerer, die Wände zusehend kahler. Das sind deutliche Zeichen dafür, dass eine Renovierung bevorsteht. In diesem Falle sogar ein Umzug. Die beiden Ärztinnen Dr. Kathrin Gerlach (39 Jahre) und Stefanie Schulz (43) sowie deren Mitarbeiterinnen haben derzeit alle Hände voll zu tun, damit der Praxisbetrieb ab dem 3. Januar an neuer Stätte nahtlos fortgeführt werden kann. Deshalb ist die Praxis auch seit dieser Woche regulär geschlossen. Es gilt zu sortieren, zu archivieren, einzupacken und auch wegzuwerfen.