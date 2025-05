Klötze. - Am Ende fiel das Votum zum Windpark Hohenhenningen im Stadtrat der Einheitsgemeinde Klötze am Dienstag deutlich aus. Von den 18 anwesenden Abgeordneten mit Bürgermeister Alexander Kleine (drei Stadträte fehlten), stimmten 12 für den Bebauungsplan, vier dagegen, davon drei aus der AfD-Fraktion sowie Johannes Ferchau (SPD-Fraktion). Hans-Jürgen Zeitz (UWG) enthielt sich und sein Fraktionskollege Philipp Krümmel zeigte ein Mitwirkungsverbot an.

