Klötze: Aufnahme-Stopp bei der Tafel

Bis auf sehr wenige Mandarinen und Apfelsinen wurde am Mittwoch in der Klötzer Tafelausgabestelle alles verteilt. Dabei schauten die ehrenamtlichen Tafelhelfer genau hin, damit alle Bedürftigen Lebensmittel zum Weihnachtsfest mit nach Haus nehmen konnten.

Klötze - „Bis auf jeweils einen Beutel Apfelsinen und Mandarinen haben wir am Mittwoch alles verteilt“, zog Klötzes Tafelchef Hartmut Lüderitz ein nüchternes Fazit der Ausgabe in dieser Woche. Weil die von der Salzwedeler Diakonie hauptsächlich mit Lebensmitteln belieferte Tafel an die Grenzen der Versorgung von mittlerweile 31 Familien angekommen ist, verhängte Lüderitz einen Aufnahme-Stopp. „Ich habe noch zwei ukrainische Familien, die seit kurzem in Klötze wohnen, mit vier Personen aufgenommen. Doch jetzt können wir keine neue Tafelkunden mehr aufnehmen“, stellte Hartmut Lüderitz klar. Denn die Lebensmittel werden immer knapper. Der Chef selbst hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass alle Tafelbesucher etwas für die anstehenden Weihnachtsfeiertage mitnehmen können. „Wir mussten die Waren ganz schön strecken, damit alle Besucher etwas bekommen“, berichtete er.