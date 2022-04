Klötze: Beim Schornsteinbrand war kein Alkohol im Spiel

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate brannte es in der Vorwoche in einem Innenstadthaus neben Klötzes Bibliothek. Über die Hintergründe wird derzeit viel spekuliert.

Beim Feuerwehreinsatz am 22. April musste die Klötzer Wehr einen Schornsteinbrand im Haus neben der Bibliothek löschen. Der Brand entstand, weil der 79-jährige Bewohner in einem Kaminofen ein Feuer anzündete. Dass der Rentner unter Alkoholeinfluss stand, wurde vonseiten der Polizei nicht bestätigt.

Klötze - Die Gerüchteküche zum Schornsteinbrand am vergangenen Freitag, 22. April, gegen 17.30 Uhr in dem Haus neben der Klötzer Kreis- und Stadtbibliothek brodelt seit Tagen. In der Stadt kursieren unterschiedliche Informationen, was die Brandursache und das Verhalten des 79-jährigen Bewohners betrifft.