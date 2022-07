Klötze: Das Kunrauer Bad soll in ein bis zwei Jahren wieder offen sein

In ein bis zwei Jahren soll das Kunrauer Freibad wieder öffnen. Das kündigte Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels am Sonnabend während der Spielplatz-Einweihung im Klötzer Ortsteil an.

Kunrau - Es war die Nachricht des Tages für alle Kunrauer während der Spielplatz-Einweihung am Sonnabend. Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels versprach eine Sanierung des 2020 geschlossenen Freibades in den kommenden zwei Jahren. „Es fehlen uns über eine Million Euro an Investitionsgelder für das Freibad. Wir wollen das Bad in ein bis zwei Jahren aber öffnen“, versprach das Stadtoberhaupt sehr zur Freude der anwesenden Kunrauer.