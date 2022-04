Klötze: Ein Kommen und Gehen herrscht seit geraumer Zeit im Rathaus

Klötze - Ein Kommen und Gehen herrscht bei den Mitarbeitern im Klötzer Rathaus seit gut drei Jahren. Warum sich das Personalkarussell in der Verwaltung seit Monaten erneut stark dreht, hat unterschiedliche Gründe. Einige Mitarbeiter gingen in den wohlverdienten Ruhestand, und andere Angestellten haben sich einen Job in einer anderen Verwaltung gesucht. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, wie Hauptamtsleiter Matthias Reps auf Volksstimme-Nachfrage sagte. Auch in diesem und im kommenden Jahr wird es im Rathaus neue Gesichter geben. Aktuell hat die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage sechs Stellen ausgeschrieben. Drei davon im Rathaus. So lief bis gestern die Bewerbungsfrist für die Stellen als Sachbearbeiter im Personalwesen sowie Gewerbe- und Friedhofswesen und eine Stelle im Einwohnermeldeamt. Darüber hinaus sucht die Stadt Saisonkräfte, die in den Sommer- und Herbstmonaten die Stadtwirtschaft unterstützen. Zwei weitere Stellen sind für eine(n) Erzieher/in in der Hortbetreuung sowie in der Kindertagesstätte ausgeschrieben.