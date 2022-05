Klötze: Geistlicher kehrt zu den Wurzeln der Jugendzeit zurück

Klötze hh - Zurück zu den Wurzeln. Das trifft für den neuen Klötzer Pfarrer Ronald Höpner seit Monatsanfang zu. Denn der 55-jährige Geistliche und Vater von zwei erwachsenen Kindern ist seit 1. Februar offiziell neuer Pfarrer im Bereich Klötze (Volksstimme berichtet).

Die westliche Altmark ist ihm nicht unbekannt. Denn er verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit in Osterwohle bei Salzwedel, ehe er nach der Tischlerlehre und der Zeit als DDR-Bausoldat Theologie in Halle studierte. Der Pfarrbereich Klötze ist für ihn die dritte Dienststelle. Nach seinem Studium war er zunächst bei der Landeskirche Dessau-Anhalt als Kreisjugendpfarrer tätig, bevor er im Süden Brandenburgs seine erste Pfarrstelle antrat. Bis zu seinem Wechsel in die Altmark war Ronald Höpner in Quellendorf (Dessau-Roßlau) angestellt. Um seinen Dienst in Klötze antreten zu können, wurde Höpner am Sonntag offiziell mit einem Gottesdienst ins Amt eingeführt. Salzwedels Superintendent Matthias Heinrich und der Präses der Kreissynode, Hans-Joachim Schulz, überreichten ihm in Anwesenheit seiner Kinder Rahel und Jonas, die die Andacht musikalisch begleiteten, die Einführungsurkunde.

Pfarrhaussanierung steht im Vordergrund

Mit seinem Amtsantritt wartet auf den neuen Klötzer Pfarrer auch gleich jede Menge Arbeit. Zudem pendelt er momentan noch täglich von seinem Wohnort Salzwedel in die Purnitzstadt. Damit soll aber im Sommer Schluss sein. Ronald Höpner hofft, dass er zur Jahresmitte in das geschichtsträchtige Pfarrhaus von 1648 einziehen kann. Das Fachwerkhaus zählt zu den ältesten Gebäuden in der Stadt. Ursprünglich war ein Verkauf des Hauses nach fast fünf Jahren Leerstand vorgesehen. Doch dann kam Höpner. Er will in das Haus einziehen. Und damit ist der Verkauf vom Tisch.

Im Sommer sind mehrere Feste vorgesehen

Doch bevor der neue Geistliche hier leben kann, müssen die Handwerker anrücken und die Heizungsanlage, den Fußboden erneuern sowie den Innenräumen einen neuen Farbanstrich geben.

Schon im März wird Höpner hingegen das neu gebaute Pfarrbüro neben der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) beziehen. Es fehlen noch einige Ausstattungsgegenstände. Solange wird er in der EFA tätig sein.

Im Sommer wird nicht nur die Feier nach dem Einführungsgottesdienst nachgeholt, sondern auch das Büro eingeweiht.

Seine Arbeit hat Höpner schon aufgenommen. Nach dem Antrittsbesuch im Klötzer Rathaus bei Vize-Bürgermeister Matthias Reps ist er in den nächsten Tagen bei zwei Beerdigungen gefragt. Dann steht im Februar noch die Zusammenkunft mit dem Gemeindekirchenrat auf dem Plan sowie das Kennenlernen der Christen in den acht Dörfern. Das sind Brüchau, Hohenhenningen, Klötze, Lockstedt, Nesenitz, Neuendorf, Schwiesau und Siedentramm mit 1090 Gemeindegliedern. Um mit so vielen Gläubigen wie möglich in diesen schwierigen Zeiten ins Gespräch zu kommen, sind ab März wieder Gottesdienste geplant. „Alle sechs Wochen möchte ich eine Andacht in den Orten abhalten“, verspricht er. Dabei möchte Höpner, der seit 1997 Pfarrer ist, zunächst schauen, wie ihn die Gemeinde aufnehmen wird.