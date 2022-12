Klötze: Geschichte des Karnevals in 23 Ordnern

Klötze und Karneval – das gehört seit Jahrzehnten zusammen. Damit auch die Nachwelt von den Ereignissen erfährt, halten Irmtraud und Ulrich Kipp alles in Wort und Bild fest.

Klötze - 23 dicke Ordner liegen auf dem Tisch von Irmtraud und Ulrich Kipp. Das Klötzer Ehepaar hat die Chronik des Klötzer Karnevalsvereins bis ins Detail von der Gründungsversammlung am 28. März und der ersten Prunksitzung am 17. November 1990 in Wort und Bild festgehalten.