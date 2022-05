Klötze: Im Neuferchauer Ortsteil Trauerhalle bleibt weiter ohne Strom

Seit über sechs Monaten ist die Neuferchauer Trauerhalle ohne Strom. Ein Zustand, der sich auch in diesem Jahr, zum Unmut der Trauer-Angehörigen und Einwohner, nicht ändern wird.

Neuferchau - In der schweren Stunde des Abschieds von einem Verstorbenen eine würdevolle Trauerfeier zu gestalten, ist seit Monaten in Neuferchau nur eingeschränkt möglich. Denn seit dem Herbst des Vorjahres gibt es in der Trauerfeierhalle keinen Stromanschluss mehr.