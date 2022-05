Klötze: Immekather Ortschaftsrat kritisiert die Baumschnittarbeiten im Dorf

Immekath - Die Zeit drängt: Nur noch bis Monatsende können die Bäume in der Einheitsgemeinde beschnitten werden. Mit der Baumschnitt-Situation in Immekath sind Ortsbürgermeister Peter Gebühr und sein Ortschaftsrat sichtlich unzufrieden. „Wir reichen als eine der ersten Ortschaften in der Einheitsgemeinde den Bedarf an Baumschnitt für Immekath ein und sind immer die Letzten, bei denen die Bäume verschnitten werden“, kritisierte Gebühr und erhielt dafür die Zustimmung von seinen Ratsmitgliedern.