Noch gibt es sie: Glaser, Uhrmacher, Schlachter, Ofenbauer, Bäcker, Gärtner. Doch scheint es, als seien sie in der Region die letzten ihrer Art. Wir begaben uns auf Spurensuche und stellen in loser Reihenfolge traditionelle Handwerksbetriebe vor. Heute Steinmetzfachgeschäft Hans-Hermann Zeplin in Klötze.

Klötze - Sie sind zwei, die ihr Handwerk lieben und es mit Begeisterung ausüben: Steinmetzmeister Hans-Hermann Zeplin und seine Tochter Ina, ihres Zeichens Steinmetz-und Steinbildhauermeisterin. Seit dem Jahr 2016 sind sie beruflich ein Team, da stieg Ina Zeplin – nach Ausbildung, internationalem BWL-Studium und Meisterschule hatte sie zunächst andernorts gearbeitet – in den Familienbetrieb ein, leitet ihn heute gemeinsam mit ihrem Vater und wird ihn zu gegebener Zeit ganz übernehmen. Ihr großes Hobby ist die Musik, die natürlich auch nicht zu kurz kommen darf.

Hans-Hermann Zeplin hatte den Beruf einst gewählt, „weil ich unbedingt was im Handwerk machen wollte“. In Apenburg erlernte der heut 69-Jährige alles von der Pike auf. Ehe er allerdings seinen Meister machen durfte, musste er drei Jahre als Geselle arbeiten und dann noch eine Weile warten, bis sich genug Teilnehmer zur Meisterschule angemeldet hatten. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte er 1981 auf dem heutigen Firmengelände, Schillerstraße 6. Musste er anfangs zusehen, wie er als Einzelkämpfer klarkam, durfte er fünf Jahre später den ersten Hilfsarbeiter einstellen. „Als Selbstständiger war man für den Staat damals ja Kapitalist“, erinnert er sich an die vielen Auflagen und Kontrollen, denen er ausgeliefert war. An seiner Einstellung zum Beruf änderte das nichts. Mit Engagement widmete er sich der Anfertigung von Grabsteinen und Grabeinfassungen und allem, was dazu gehört. Das war damals das Hauptfeld des Betriebes. Und der Steinmetzmeister arrangierte sich mit der begrenzten Auswahl an Materialien und Farben. Holte Granit-Steine aus der Lausitz und stellte Kunststeine (Terrazzo) selbst her. „Als Alleinunternehmer wurde mir ein Materialkontingent im Wert von 5000 Mark zugewiesen. Da musste man zusehen, wie man es schafft, die Kundenwünsche zu erfüllen.“ Das sei dann auch nur bedingt möglich gewesen. „Wir hatten eine begrenzte Auswahl an Steinen und nur zwei Farben. Da konnte man wählen zwischen dunkel und nicht ganz so dunkel“, erinnert er sich an die Zeit vor 1990.

Den „Green Man“ hat Ina Zeplin geschaffen. Dafür gab es bei der Landesgartenschau in Burg die Silbermedaille. Meike Schulze-Wührl

Diese mögen sich der Firmengründer und seine Tochter heute nicht mehr vorstellen. Sie freuen sich, dass den Wünschen kaum noch Grenzen gesetzt sind. Allein 200 Sorten Steine stehen zur Verarbeitung zur Verfügung. Entsprechend hat sich der Betrieb entwickelt und wurde das Angebotsspektrum erweitert; beinhaltet neben Grabmalen auch den Bau von Treppenanlagen, Türeinfassungen, Fensterbänken, Küchenarbeitsplatten, Bad- und Bodenbelägen, Wasch- und Couchtischen, Kaminverkleidungen sowie den Innenausbau von Wohnbereichen. Und dann ist da noch die Restauration.

Seit Anfang des Jahres 2010 wurde der Betrieb aufgrund der langjährigen Erfahrungen von der Handwerkskammer Magdeburg in die Datei „Handwerksbetriebe in der Denkmalpflege“ aufgenommen. Etlichen Denkmälern in der näheren und weiteren Umgebung legen Zeugnis darüber ab, wurden ihnen doch mithilfe der Firma Zeplin wieder zu altem oder besser gesagt neuem Glanz verholfen. Für die Restauration und das Steinbildhauen hat Ina Zeplin ein besonderes Faible. Mit Meißel, Knüpfel und Fäustel rückt sie am liebsten weichen Materialien wie Sand- oder Kalksteinen zu Leibe, „weil man die Konturen schön herausarbeiten kann und sie später gut zu erkennen sind“. Wie gut sie ihr Handwerk beherrscht, zeigt unter anderem die Wappenarbeit als Prüfungsstück für den Meisterbrief.

„Kunstunterricht und das Kreative haben mir schon in der Schule Spaß gemacht“, blickt sie zurück. So ist sie immer noch dankbar, dass sie in Magdeburg bei Firma Schuster ausgebildet wurde, die viel mit Restaurationsarbeiten am Dom zu tun hatte. Dass sie Steinmetzin oder Steinbildhauerin werden wollte, stand für sie „irgendwie schon immer fest“. „Ich bin ja damit groß geworden, war viel in der Werkstatt und irgendwie immer dabei.“ Das Schöne an ihrem Beruf, sagt die 44-jährige Junior-Chefin, sei das Kreative. „Jeder Grabstein ist individuell, jedes Relief, das man hauen kann, ist anders. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung; mit Schriften und Ornamenten“, gerät sie ins Schwärmen. „Und das macht nicht irgendeine Maschine, sondern wir alles selbst mit unseren Händen.“ Vom Entwurf, der sich an den Ideen und Vorstellungen des Kunden orientiert, bis zur Umsetzung. „Zum Schluss freut man sich, wenn es dem Kunden dann auch gefällt.“ Und nicht nur ihm. Bei der Landesgartenschau in Burg im Jahr 2018 gab es für den aus Sandstein gehauenen „Green Man“, ein Zierelement für den Garten und für eine Grabmalstele mit keltischem Knoten die Silbermedaille. Filigrane Arbeit, etwa wenn ein Porträt oder ein Ornament eingearbeitet werden soll, übernimmt dagegen das CNC-Gravurgerät, welches das Motiv in dreidimensionaler Darstellung auf den Stein bringt.

Wie in vielen Bereichen ist die Digitalisierung auch in Steinmetzbetrieben mittlerweile unverzichtbar geworden. Bei kleineren Wappen, wie etwa der Klötzer Eiche, kommt die Sandstrahltechnik zum Einsatz. Erhabene Schriften aus Metall sind hingegen aus einem immensen Katalog wählbar und werden verdübelt.

Entsprechend der größer gewordenen Produktpalette und mit Eröffnung der Nebenbetriebsstätte in Vorsfelde im Jahr 1991 ist auch die Zahl der Mitarbeiter gewachsen. Neben den beiden Chefs sind noch vier weitere Handwerker und ein Minijobber beschäftigt. Herbert Petruschat ist seit 34 Jahren mit dabei, „und gehört fast schon zum Inventar“. Dirk Prieß ist dieses Jahr 20 Jahre im Unternehmen beschäftigt. Marlies Zeplin, Ehefrau von Hans-Hermann und Mutter von Ina Zeplin, kümmert sich wie eh und je um alles, was im Büro zu tun ist. Für die Zukunft ist der Betrieb stabil aufgestellt. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Doch gibt es auch einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Zum einen sind es die recht langen Wartezeiten auf Materialien. Bis bestellte Steine geliefert würden, dauere es gut vier Monate, „zur Corona-Zeit waren es sogar bis zu sechs Monate“. Wenn der Stein dann endlich da ist, „brauchen wir ja auch noch Zeit, um ihn zu bearbeiten und fertigzustellen.“

Prüfungsstück für den Meisterbrief: Das Wappen von Klötze wurde mittels Sandstrahltechnik in den Stein gebracht. Meike Schulze-Wührl

Außerdem grassiert im Steinmetzhandwerk ebenfalls der Fachkräftemangel. Wenn Mitarbeiter in Ruhestand gehen, ist es schwer, Ersatz zu finden. „In diesem Jahr haben wir den Fall, dass jemand Rentner wird. Wir haben aber auch das Glück, dass ein neuer Mitarbeiter vor Kurzem bei uns angefangen hat zu arbeiten. Der ist zwar kein Steinmetz, aber jemand, der noch an körperlicher Arbeit interessiert ist.“

Neue junge Leute zu finden, sei schwer, allein, dass sich jemand für ein Praktikum interessiere, komme kaum vor. Dabei würden Zeplins Jungen und Mädchen gerne das Hineinschnuppern in ihr Handwerk ermöglichen und bei gegebenem Interesse auch ausbilden. „Man braucht das Handwerk. Ohne geht es nicht, und zwar in allen Branchen“, verdeutlicht Ina Zeplin.