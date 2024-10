Klötze. - Stolz präsentiert Klaus Ahrens seinen Altmark-Pokal. Den hat er am dritten Oktober-Wochenende in Steinitz beim letzten Rennen des Jahres gewonnen. Doch nicht mit irgendeiner Maschine, sondern mit einem Elektromotorrad der spanischen Marke MX 1. Damit war er allein auf weiter Flur. Denn alle anderen Sportler absolvierten mit üblichen Verbrenner-Fahrzeugen die Rennstrecken. „Zwar habe ich keinen Sieg während der sechs Läufe in Schorstedt, Altmersleben, Apenburg, Bismark, Letzlingen und Steinitz geholt. Am Ende war die Konstanz für den Pokalgewinn ausschlaggebend“, blickt der 39-jährige Klötzer auf die Saison zurück. Fünfmal Zweiter und einmal Dritter reichten gegen die Konkurrenz zum Gesamtsieg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.