Neuer Anbieter, weniger Geld: Das Erlebnis für die ganze Familie gibt es so günstig wie seit Jahren nicht mehr.

Familien in der Börde

Der Hüpfburgenpark kommt wieder nach Wolmirstedt – mit einigen Neuerungen in diesem Jahr.

Wolmirstedt. - Demnächst wartet ein Highlight auf Wolmirstedts Kinder. Denn ab 23. Mai kann in der Ohrestadt wieder gehüpft, gelacht und getobt werden. Möglich macht das ein neuer Hüpfburgenpark. Während andere Freizeiteinrichtungen aber die Preise immer weiter anheben, werden sie in Wolmirstedt niedriger angesetzt.

Organisiert wird das Ganze vom Team des Piratenkinderlandes und der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG), auf deren Gelände der Hüpfburgenpark bereits zum dritten Mal gastiert. „Neu ist aber, dass nicht Herr Köllner mit seinen Hüpfburgen kommt, er möchte etwas kürzer treten“, erklärt Claudia Schröder von der WWG. Trotzdem bleibt das Hüpfangebot in der Familie. Denn Köllner ist in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen. Seine Verwandtschaft betreibt ebenfalls einen solchen Park.

Preise sinken: So teuer wird die Freizeit in Wolmirstedt

Grund zur Freude gibt es gleich aus zwei Gründen: Denn nicht nur die Eltern dürfen mittoben, sogar die Preise sind günstiger als in den Jahre zuvor. Kostete der Eintritt bisher 10 Euro pro Kind und 4 Euro je Erwachsenen, ist es jetzt jeweils ein Euro weniger. „Wir verlosen zusätzlich über unsere Facebook-Seite auch wieder Freikarten“, sagt Schröder. Und auch Ermäßigungskarten liegen aus.

Beibehalten wird dagegen der Platz auf der Freifläche neben dem Kreisel in der August-Bebelstraße. Montags bis freitags kann von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen sogar schon ab 12 Uhr, gehüpft werden. Mittwoch ist Ruhetag. „Leckere Sachen zum Naschen oder auch Deftiges und Getränke sowie Eis gibt es an unserem Piraten-Imbiss“, informiert zudem das Piratenkinderland.