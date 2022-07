Klötzer Kraftraum: Endlich geht es los

Der langersehnte Erweiterungsbau für den Kraftraum in der Klötzer Zinnberghalle hat begonnen. Mitarbeiter einer Brunauer Firma haben mit der Entkernung der früheren Toilette und der Umkleidekabine begonnen.

Klötze - Günter Lüdecke traute vor wenigen Tagen seinen Augen nicht. Denn die Arbeiten am Erweiterungsbau des Kraftraumes in der Zinnberghalle haben begonnen. „Jetzt glaube ich, dass es endlich was wird“, freute sich der Spartenleiter bei einem Besuch vor Ort. Doch bevor die Mitarbeiter einer Brunauer Firma mit dem Teil-Rückbau von einer Mannschaftsdoppelkabine sowie der dazugehörigen Toilette begannen, hatten Installateure die notwendigen Leitungen bereits zurückgebaut.