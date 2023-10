Christian Iser hat zum 1. Oktober die Praxis von Dr. Birgit Henneick an der Klötzer Schützenstraße übernommen. Damit gibt es einen nahtlosen Übergang für die medizinische Versorgung der Patienten. Sie haben weiter einen Hausarzt in Klötze.

Christian Iser ist neuer Klötzer Allgemeinmediziner. Er hat am Monatsanfang die Praxis von Dr. Birgit Henneick an der Schützenstraße übernommen. Damit gibt es einen nahtlosen Übergang für die medizinische Versorgung der fast 2000 Patienten aus der Region.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze - Die fast 2000 Patienten in der früheren Praxis von Dr. Birgit Henneick können aufatmen. Denn mit Christian Iser gibt es seit Mittwoch einen offiziellen Nachfolger für die in Pension gegangene Ärztin. Der 55-jährige Iser hatte an seinem ersten Arbeitstag alle Patienten zur offiziellen Einweihung eingeladen. Doch bevor in den Mittagsstunden mit Sekt angestoßen wurde, hielt der Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie schon seine Sprechstunde ab. Ganz neu war das für Christian Iser nicht. Er ist bereits seit zwei Jahren in der Praxis von Birgit Henneick tätig gewesen, um seinen Nachweis als Allgemeinmediziner zu erbringen. Um diese Befähigung zu bekommen, musste der 55-Jährige zwei Jahre lang in einer Hausarztpraxis tätig sein.