Der Drömling ist nun das 17. UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland. Während der Eröffnung des Drömlingsfestes 3.0 in Brome erfolgte am Freitag die offizielle Urkundenübergabe. Dann wurde gefeiert.

Brome/Oebisfelde - Es war eine Premiere – auch wenn das Drömlingsfest am Wochenende schon die dritte Auflage erlebte: Erstmals fand die länderübergreifende Veranstaltung – nach zweimaliger Austragung in Sachsen-Anhalt – nämlich in Niedersachsen statt. Den Auftakt gab es bereits 2019 in Kunrau. In Oebisfelde fiel das zweite Drömlingsfest 2022 dann pandemiebedingt etwas kleiner aus. Nun erwiesen sich die Bromer ebenfalls als tolle Gastgeber. Die Organisatoren waren bei Kaiserwetter mit dem Verlauf und auch mit der Besucherresonanz zufrieden und bezeichneten die Veranstaltung als Erfolg.