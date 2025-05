Berlin/Salzwedel/vs. - Große Freude in der Salzwedeler Jeetzeschule: Ihr Team wurde das beste ostdeutsche Team im Finale des bundesweiten Planspiels „Schulbanker“. Insgesamt landete die Jeetzeschule in diesem Jahr auf Platz 5.

„Die Vorrunde war schon spannend“, berichtet Lehrer Holger Thiel. „Die Schulbanker von Kapital Kraft, das sind Josh Ast, Ella Scharfe, Wibke Seeliger, Helene Doose und Johann Kapser, schafften es nämlich ins bundesweite Finale des Planspiels.“ Einen der 20 begehrten Plätze wollten schließlich immerhin 671 Teams aus Deutschland, Österreich und Italien.

Eine fiktive Bank komplett leiten

Beim Finale in den Geschäftsräumen des Deutschen Bankenverbandes in Berlin erreichte das Team aus der Altmark schließlich den fünften Platz. Wieder mussten sie eine fiktive Bank komplett leiten – von der Personalentwicklung bis zum Festlegen der Zinssätze. „Das Salzwedeler Team, das ohne Josh antrat, er steckte in den Abiturprüfungen, rechnete, schwitzte und verhandelte erfolgreich unter schwierige Rahmenbedingungen“, berichtet Holger Thiel, der das Wirtschaftsseminar, inklusive des theoretischen Inputs, leitet.

Absolut begeistert war natürlich auch Schulleiterin Antje Pochte. Sie war mit Jeetzeschule-Geschäftsführer Berthold Schulze extra zur Preisverleihung nach Berlin gekommen.

Schon jetzt steht fest: Auch 2026 wird der Wirtschaftskurs der Jeetzeschule jahrgangsübergreifend am Planspiel teilnehmen.