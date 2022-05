Klötzer wollen das Mosel-Grab nicht dem Interessenten aus Gardelegen überlassen

Klötze - Das imposante Familiengrab des früheren Klötzer Bürgermeisters August Mosel soll auch in Zukunft in Klötze erhalten bleiben. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Klötzer Ortschaftsrates während ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend im großen Rathaussaal. Das Thema stand dabei nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Bereits in den vergangenen Monaten war in der Runde beratschlagt worden, was mit der großen Grabstelle, die sich auf dem Friedhof in der Nähe der Bergstraße befindet, passieren soll. Jemand muss sich kümmern, damit die Fläche nicht verwildert. „Ich würde gern die Pflege übernehmen“, betonte Bernd Unruh, Mitglied der SPD-Fraktion im Ortschaftsrat, bei der Zusammenkunft.