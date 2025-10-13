Die Sozialexpertin Anne-Katrin Schulz macht sich große Sorgen über das Pflegesystem. Sie sagt, dass die Politik einen Berufsstand kleinredet und fordert: „Wir müssen uns wehren!“

Das Interesse am Thema „Plötzlich Pflegefall“ und dem Info-Material dazu war groß bei einem Vortrag in Klötze.

klötze. - Es erscheint wie ein Dschungel, durch den man sich kämpfen muss, wenn ein Mensch plötzlich zum Pflegefall wird. Die Angehörigen wissen oft nicht, wo ihnen der Kopf steht und verausgaben sich schlussendlich bis zur Erschöpfung. Das hat Anne-Katrin Schulz in ihrem Berufsalltag oft erlebt. Wo sie die größten Probleme sieht.