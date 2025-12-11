Es riecht nach Waffeln und irgendwo huschen sogar Emil und seine Detektive über den Schulhof: Ein bisschen Zauber, ein bisschen Trubel und jede Menge Kinderlachen – der Weihnachtsmarkt an der Grundschule steckt voller Überraschungen.

Schneeflocken, Rentiere, kleine Wirbelwinde: Die Bühne der Kästner-Schule gehört den Kindern.

Haldensleben - Über dem Waldring auf dem Süplinger Berg lag ein besonderer Zauber: Die Erich-Kästner-Grundschule öffnete ihren Weihnachtsmarkt – und plötzlich war der Schulhof kein gewöhnlicher Schulhof mehr, sondern ein kleiner Zauberort, an dem selbst Erwachsene wieder an Märchen glauben durften.

Lesen Sie dazu auch:Helena Weihe entdeckt als „Bufdi“ an der Grundschule ihre Berufung

Zwischen Feuerschalen, Musik und Bastelständen tummelten sich Kinder, Eltern – und wenn man genau hinsah, schlich vielleicht Emil Tischbein neugierig um die Waffelbude. Pünktchen prüfte die Dekoration auf Glitzerpunkte, und die beiden Lottchen waren ganz sicher im Rennen um den größten Schneeflocken-Kunstwerk-Triumph.

Lisa Große (l.) und Vanessa Guderian, Mitarbeiterinnen im Hort der Erich-Kästner-Grundschule, verwandeln sich in Rentiere und bestreuen die Kästner-Taler mit Puderzucker. Foto: Anett Roisch

Adventszauber auf dem Schulhof: Familien entdecken den Weihnachtsmarkt

Drinnen lieferten die Klassen 1 bis 4 ein Programm voller Überraschungen: Schneeflocken wirbelten über die Bühne, Rentiere erzählten mit ernster Miene von geheimen Abenteuern, und Wichtel hetzten geschäftig umher – anscheinend hatten sie noch ein paar Wunschzettel zu retten. Mit ihren Hortnerinnen zeigten die Kinder flotte Tänze, dass selbst der Weihnachtsmann ein bisschen neidisch geworden wäre.

Wunder, Trubel und Abenteuer: Die Kinder wirbeln über die Bühne und bringen das Weihnachtsprogramm so richtig in Schwung. Foto: Anett Roisch

Lesen Sie auch Ferienzeit ist Bauzeit: Große Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an Haldensleber Grundschulen

Draußen brutzelten die Kästner-Taler im Waffeleisen. Knusprig, heiß und unschlagbar lecker – das Rezept? Natürlich streng geheim. Nur Emil und seine Detektive kennen es. Und selbst sie mussten zugeben: Wer einmal zugelangt hat, will sofort noch einen.

Das könnte Sie auch interessieren:Hofpause der besonderen Art: Schüler testen Kuh-, Mandel- und Ziegenmilch

Am Ende blieb das Gefühl, für einige Stunden in eine Welt geraten zu sein, in der Fantasie und Wirklichkeit miteinander plaudern. Ein Weihnachtsmarkt, klein genug zum Wohlfühlen und groß genug zum Staunen – ganz im Sinne des Namenspatrons.