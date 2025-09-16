Die Jugendfeuerwehr Altenplathow startet mit neuer Ausrüstung, spannender Ausbildung und einem besonderen Ziel: dem Kartoffelfest. Was die Kinder vorhaben, sorgt jetzt schon für Begeisterung.

Starterpaket, Gerätekunde & Kartoffelfest: So engagiert ist die Kinderfeuerwehr in Altenplathow

Der Kreisfeuerwehrverband hat der Jugendgfeuerwehr jetzt Starterpakete übergeben.

Altenplathow - Großer Tag für die Kinderfeuerwehr in Altenplathow: Der Kreisfeuerwehrverband war zu Besuch und hatte ein offizielles Starterpaket für die jungen Mitglieder im Gepäck. „Die Kinder waren begeistert – das Paket ist ein toller Ansporn“, sagt Stephanie Drescher, Ortswehrleiterin in Altenplathow.