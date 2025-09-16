weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Jugendfeuerwehr Altenplathow aktiv: Starterpaket, Gerätekunde & Kartoffelfest: So engagiert ist die Kinderfeuerwehr in Altenplathow

Jugendfeuerwehr Altenplathow aktiv Starterpaket, Gerätekunde & Kartoffelfest: So engagiert ist die Kinderfeuerwehr in Altenplathow

Die Jugendfeuerwehr Altenplathow startet mit neuer Ausrüstung, spannender Ausbildung und einem besonderen Ziel: dem Kartoffelfest. Was die Kinder vorhaben, sorgt jetzt schon für Begeisterung.

Von Robert Sonntag 16.09.2025, 16:07
Der Kreisfeuerwehrverband hat der Jugendgfeuerwehr jetzt Starterpakete übergeben.
Der Kreisfeuerwehrverband hat der Jugendgfeuerwehr jetzt Starterpakete übergeben. Foto: Robert Sonntag

Altenplathow - Großer Tag für die Kinderfeuerwehr in Altenplathow: Der Kreisfeuerwehrverband war zu Besuch und hatte ein offizielles Starterpaket für die jungen Mitglieder im Gepäck. „Die Kinder waren begeistert – das Paket ist ein toller Ansporn“, sagt Stephanie Drescher, Ortswehrleiterin in Altenplathow.