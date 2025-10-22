Schon zum zweiten Mal wird die Knufmann GmbH in Klötze als mitarbeiterorientiertes Unternehmen ausgezeichnet. Das liegt an flachen Hierarchien, ganz viel Spaß, einer hohen Motivation – und an Bodhi.

Kurze Dienstbesprechung bei der Knufmann GmbH in Klötze. Tobias Platte (von rechts), Cristina Könemann, Chefin Kirstin Knufmann und zwei weitere Mitarbeiterinnen diskutieren über das Design einer Verpackung. Jede Meinung zählt.

Klötze. - „Wir sind wie eine große Familie“, schwärmt Cristina Könemann. Seit fast acht Jahren arbeitet sie bei der Knufmann GmbH in Klötze. Die Knufmann GmbH entwickelt hochwertige Lebensmittel, die nicht nur schmecken, sondern auch Freude bereiten sollen. Die Produkte sind rein pflanzlich und frei von künstlichen Aromen, Zucker und Laktose. Das Sortiment mit der Alge als Schwerpunkt reicht von Meeres-Spaghetti über Gewürze und Pulver bis hin zu Schokolade. Bei der Knufmann GmbH bestellt, wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte. Kunden gibt es auf der ganzen Welt.