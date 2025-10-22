Mit Stift und Papier lässt Johannes Weilandt im Stipendiatenhaus alte Schädel lebendig werden. Er zeichnet die Geschichte des menschlichen Körpers nach.

Wie Johannes Weilandt den menschlichen Körper neu interpretiert

Johannes Weilandt ist der neue Künstler im Stipediantenhaus Salzwedel und beschäftigt sich mit einem historischen Schädel.

Salzwedel. - Gleich im Eingangsbereich des Stipendiatenhauses in Salzwedel hängen Zeichnungen von einem Schädel. Die stammen von Johannes Weilandt. Seit 1. Oktober arbeitet der Bildende Künstler in dem Atelier – und befasst sich mit Medizingeschichte.