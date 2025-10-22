weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Neuer Künstler im Stipendiatenhaus Salzwedel: Wie Johannes Weilandt den menschlichen Körper neu interpretiert

Neuer Künstler im Stipendiatenhaus Salzwedel Wie Johannes Weilandt den menschlichen Körper neu interpretiert

Mit Stift und Papier lässt Johannes Weilandt im Stipendiatenhaus alte Schädel lebendig werden. Er zeichnet die Geschichte des menschlichen Körpers nach.

Von Elisa Schulz 22.10.2025, 08:15
Johannes Weilandt ist der neue Künstler im Stipediantenhaus Salzwedel und beschäftigt sich mit einem historischen Schädel.
Johannes Weilandt ist der neue Künstler im Stipediantenhaus Salzwedel und beschäftigt sich mit einem historischen Schädel. Elisa Schulz

Salzwedel. - Gleich im Eingangsbereich des Stipendiatenhauses in Salzwedel hängen Zeichnungen von einem Schädel. Die stammen von Johannes Weilandt. Seit 1. Oktober arbeitet der Bildende Künstler in dem Atelier – und befasst sich mit Medizingeschichte.