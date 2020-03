Die Ortschaft Wenze wird am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukuft“ in diesem Jahr teilnehmen. Fotos: Henning Lehmann

Nach Quarnebeck 2017 wollen sich in diesem Jahr auch die Wenzer am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen.

Wenze l Einen Slogan haben die Wenzer für den Wettbewerb auch schon. Die Anfangsbuchstaben von Wenze wollen sie dafür verwenden. W steht für Wir und das E für Erreichen. N ist für Nur gedacht und das Z soll Zusammen und das E soll Erfolge bedeuten. In den kommenden Tagen wollen die Wenzer eine Arbeitsgruppe gründen. Die soll dann gemeinsam das mehrseitige Bewerbungsschreiben ausfüllen. Denn bis zum 17. April müssen alle Unterlagen beim Altmarkkreis in Salzwedel vorliegen.

Nachdem Wenzes Ortsbürgermeister Marco Wille den Vorschlag während der jüngsten Bürgerversammlung im Saal des Ortes unterbreitete, kam es zu einer regen Diskussion, die am Ende mit der Teilnahme an dem Kreis-Wettbewerb positiv endete. Karsten Täger war dem Vorschlag von Marco Wille gegenüber gleich positiv aufgeschlossen. „Wir sollten gemeinsam etwas machen, denn der Umwelttag ist ein positives Beispiel“, warb Täger für eine Zusage am kreisweiten Wettbewerb. Auch Marco Wille unterstützte die Zusage der Wenzer und meinte: „Es bringt uns keiner was, wenn wir uns selbst nicht kümmern“. Dabei listete der Ortsbürgermeister auch auf, welche Aktivitäten in Wenze von Vereinen und Gruppen vorhanden sind. Er nannte dabei die Seniorengruppe, die sich einmal im Monat trifft. „Da sind bei den Treffen noch einige Stühle am Tisch frei“, meinte Marco Wille und regte an, dass sich die bisher ferngebliebenen Wenzer Rentner gerne einmal bei dem Treffen sehen lassen können.

Aber auch der Männerchor des Dorfes trägt genau wie der Sportverein mit seiner Fußballmannschaft und der Gymnastikgruppe zum gesellschaftlichen Leben im Ort bei. Die Feuerwehr, Jagdgenossenschaft, Jägerschaft und Forstbetriebsgemeinschaft sowie der Gemeindekirchenrat sorgen ebenfalls für Aktivitäten im Ort. „Dass alle Vereine und Gruppen im Dorf gut zusammenarbeiten, zeigt sich beim alljährlichen Dorffest“, lobte Marco Wille den Zusammenhalt im Ort.

Bilder Wenzes Dorfchef Marco Wille



Quarnebeck ist ein gutes Vorbild für Wenze

Er hofft, dass der einsturzgefährdete Kirchturm bald saniert wird und der Männerchor in Zukunft jüngere Sänger begrüßen kann, damit er weiter bestehen bleibt. Was die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ betrifft, da können die Wenzer auf die Erfahrungen der benachbarten Quarnebecker zurückgreifen. Sie haben 2017 den Kreiswettbewerb gewonnen. Ein Jahr später konnten sie sogar den Sieg im Land Sachsen-Anhalt in der Kategorie holen und beim Bundeswettbewerb im Vorjahr landeten sie auf Platz zwei und erhielten einen Sonderpreis. Insgesamt 13 000 Euro gab es für die Dorfgemeinschaft. Diesen Geldsegen könnten die Wenzer auch gut gebrauchen, um Veranstaltungen im Ort zu organisieren, aber auch für die Umsetzung von Projekten.

Mit der Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ machen die Wenzer den Anfang. Sollten sie wie die Quarnebecker 2017 in diesem Jahr den Kreiswettbewerb gewinnen, starten sie 2021 beim Landeswettbewerb und bei einem erneuten Sieg dann 2022 beim Bundesvergleich.

Dabei werden Dörfer gesucht, die als Gemeinschaft dafür sorgen, dass der Ort attraktiv und lebenswert ist sowie bleibt. Neben dem Dorf-Gesamteindruck werden Ziele und Konzepte zur Entwicklung von Wirtschaft und Infrastruktur sowie das soziale Engagement, die dörflichen kulturellen Aktivitäten bewertet. Die Baugestaltung und die Siedlungsentwicklung sowie die Dorf-Grüngestaltung in der Landschaft bewertet die Jury auch.

„Der Start in Quarnebeck war holprig. Am Ende hatten sich die Mühen mit den Siegen gelohnt“, schaute Wille zurück.